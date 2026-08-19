Cervejaria produzida em Campinas conquista prêmio de melhor do mundo com receita criada para o Carnaval

A receita surgiu a partir de uma série de testes feitos por Bruno com o objetivo de ampliar a variedade de cervejas oferecidas pela Landel, uma das cervejarias mais antigas em funcionamento em Campinas. O primeiro lote foi produzido para o Carnaval de 2023, o que também inspirou o nome da bebida.
A procura surpreendeu a equipe e levou à fabricação de novos lotes. Com o tempo, a cerveja passou a conquistar medalhas em diferentes concursos e se transformou em um dos produtos de maior destaque da casa. A 'Atrás do Bloco' pertence ao estilo Hazy IPA e apresenta uma aparência naturalmente turva. Veja outras características da grande vencedora!
'A cerveja é produzida, vai para o tanque, fermenta e recebe uma carga elevada de lúpulos para trazer esse aroma fantástico. Ela tem um aroma muito refrescante, um corpo mais aveludado por conta dos maltes que usamos e é bem aromática. É maravilhosa”, explicou Bruno.
A lata de 473 ml da 'Atrás do Bloco' é vendida por R$ 36. Quem visita a Cervejaria Landel também pode provar a cerveja diretamente das torneiras. Há opções de 300 ml, por R$ 26, 450 ml, por R$ 34, e 1 litro, vendido por R$ 69.