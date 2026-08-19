Estilo de Vida Estrada na China foi construída pelos próprios moradores à beira de um penhasco Uma estrada de tábuas escavada diretamente na parede de um penhasco com cerca de 200 metros de altura é conhecida por impressionar internautas nas redes sociais. Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970. Por Flipar

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