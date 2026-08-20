Substância encontrada no pepino-do-mar revela potencial contra o câncer

Os pepinos-do-mar não possuem cérebro, mas contam com um anel nervoso ao redor da boca e cordões nervosos que percorrem o corpo, permitindo que respondam a estímulos do ambiente. Ao se movimentarem e revolverem o fundo do mar, promovem a bioturbação dos sedimentos, favorecendo a circulação de oxigênio e a ciclagem de nutrientes