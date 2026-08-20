Galeria De perseguições a manobras evasivas: Brasil acumula mais de 900 registros oficiais de OVNIs no Arquivo Nacional Os materiais sobre Objetos Voadores Não-Identificados (OVNIs) divulgados pelo governo dos Estados Unidos recentemente reacenderam o debate sobre o tema também no Brasil. Relatos de objetos misteriosos no céu fazem parte de um acervo oficial pouco conhecido pela população, mas que é mantido pelo governo brasileiro há décadas. Por Flipar

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