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De perseguições a manobras evasivas: Brasil acumula mais de 900 registros oficiais de OVNIs no Arquivo Nacional

Os materiais sobre Objetos Voadores Não-Identificados (OVNIs) divulgados pelo governo dos Estados Unidos recentemente reacenderam o debate sobre o tema também no Brasil. Relatos de objetos misteriosos no céu fazem parte de um acervo oficial pouco conhecido pela população, mas que é mantido pelo governo brasileiro há décadas.

Por Flipar
Reprodução/SBT

Somente em 2025, 18 observações foram comunicadas à FAB e posteriormente incorporadas ao acervo público. Entre elas estão cinco ocorrências registradas na região de Londrina e um episódio relatado por um comandante da Latam em Guarulhos, que descreveu três pontos luminosos com movimentos irregulares e associou o avistamento a uma turbulência durante o voo.

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Outro caso chamou atenção durante uma viagem aérea próxima a Palmas, no Tocantins, em julho de 2024. Três luzes brancas e arredondadas teriam formado um triângulo e mudado de posição entre si por cerca de uma hora. Em 1982, uma tripulação militar também observou um objeto com uma 'enorme cauda incandescente' sobre Uberlândia, em Minas Gerais.

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