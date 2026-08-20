De perseguições a manobras evasivas: Brasil acumula mais de 900 registros oficiais de OVNIs no Arquivo Nacional

Somente em 2025, 18 observações foram comunicadas à FAB e posteriormente incorporadas ao acervo público. Entre elas estão cinco ocorrências registradas na região de Londrina e um episódio relatado por um comandante da Latam em Guarulhos, que descreveu três pontos luminosos com movimentos irregulares e associou o avistamento a uma turbulência durante o voo.
Outro caso chamou atenção durante uma viagem aérea próxima a Palmas, no Tocantins, em julho de 2024. Três luzes brancas e arredondadas teriam formado um triângulo e mudado de posição entre si por cerca de uma hora. Em 1982, uma tripulação militar também observou um objeto com uma 'enorme cauda incandescente' sobre Uberlândia, em Minas Gerais.