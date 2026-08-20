Economia Das roupas à decoração: crochê une criatividade, estilo e estímulo mental O crochê e outras artes manuais têm se mostrado ferramentas valiosas, por exemplo, no enfrentamento do Alzheimer. Ao estimular o cérebro, melhorar a saúde mental e promover a socialização e oferecem benefícios significativos para a prevenção e o tratamento da doença. Por Flipar

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