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Especialista em viagens que realiza desejos extravagantes de clientes ultrarricos está entre as 100 principais influenciadores digitais de 2026

Uma especialista em viagens de luxo ficou conhecida nas redes sociais por realizar os desejos mais extravagantes de clientes milionários. Aos seus milhões de seguidores, Olivia Ferney mostra os bastidores da Top Tier Travel, agência administrada ao lado do noivo e sócio, Troy Arnold.

Por Flipar
Reprodução/@travelwithlivii

Segundo uma reportagem publicada pelo The New York Times, a empresa atende pessoas dispostas a gastar fortunas para transformar qualquer pedido em realidade. Em um dos eventos mais ambiciosos, Ferney organizou a comemoração de um empresário da área de tecnologia médica após fechar um negócio de US$ 150 milhões.

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A festa ocorreu no Encore Beach Club, em Las Vegas, e incluiu 200 garrafas do prestigiado champanhe francês Dom Pérignon, participação do DJ Diplo e uma tentativa de entrar para o Guinness World Records. Na madrugada, 69 funcionários desfilaram diante de milhares de convidados e abriram as garrafas para criar uma grande apresentação.

Wikimedia Commons/Clément Bardot

A organização do espetáculo exigiu até a presença de um juiz do Guinness para validar o recorde. Somente as bebidas utilizadas na festa custaram mais de US$ 226 mil (equivalente a R$ 1,17 milhão). Apesar da dimensão do evento, o empresário permaneceu afastado da agitação e preferiu não revelar sua identidade.

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A celebração representa apenas uma pequena parte da rotina de Ferney e sua equipe. A Top Tier Travel também organiza viagens em jatos particulares de determinadas companhias, reservas exclusivas, experiências em eventos internacionais e aluguel de iates que podem custar milhões de dólares.

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Em uma ocasião, a agência providenciou um avião particular de última hora para buscar a irmã doente de um cliente. A rotina da agente também inclui tarefas singulares, como voar de Miami até Paris apenas para buscar um croissant exclusivo para a filha de um bilionário.

Yaroslav Muzychenko/Unsplash

Até acesso exclusivo a corridas de Fórmula 1 ela já precisou arranjar. Mas, para contratar os serviços da empresa, os consumidores precisam pagar uma taxa anual de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 518 mil) e comprometer pelo menos US$ 1 milhão por ano com viagens.

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A repercussão levou a revista Time a incluí-la entre os 100 principais influenciadores digitais de 2026, enquanto uma série ficcional inspirada na agência já está em desenvolvimento. O trabalho de Ferney transformou os hábitos da elite mundial em um fenômeno digital e revelou até onde alguns clientes estão dispostos a ir para comprar experiências exclusivas.

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