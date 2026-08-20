Especialista em viagens que realiza desejos extravagantes de clientes ultrarricos está entre as 100 principais influenciadores digitais de 2026

Segundo uma reportagem publicada pelo The New York Times, a empresa atende pessoas dispostas a gastar fortunas para transformar qualquer pedido em realidade. Em um dos eventos mais ambiciosos, Ferney organizou a comemoração de um empresário da área de tecnologia médica após fechar um negócio de US$ 150 milhões.
A festa ocorreu no Encore Beach Club, em Las Vegas, e incluiu 200 garrafas do prestigiado champanhe francês Dom Pérignon, participação do DJ Diplo e uma tentativa de entrar para o Guinness World Records. Na madrugada, 69 funcionários desfilaram diante de milhares de convidados e abriram as garrafas para criar uma grande apresentação.
A organização do espetáculo exigiu até a presença de um juiz do Guinness para validar o recorde. Somente as bebidas utilizadas na festa custaram mais de US$ 226 mil (equivalente a R$ 1,17 milhão). Apesar da dimensão do evento, o empresário permaneceu afastado da agitação e preferiu não revelar sua identidade.
A celebração representa apenas uma pequena parte da rotina de Ferney e sua equipe. A Top Tier Travel também organiza viagens em jatos particulares de determinadas companhias, reservas exclusivas, experiências em eventos internacionais e aluguel de iates que podem custar milhões de dólares.
Em uma ocasião, a agência providenciou um avião particular de última hora para buscar a irmã doente de um cliente. A rotina da agente também inclui tarefas singulares, como voar de Miami até Paris apenas para buscar um croissant exclusivo para a filha de um bilionário.
Até acesso exclusivo a corridas de Fórmula 1 ela já precisou arranjar. Mas, para contratar os serviços da empresa, os consumidores precisam pagar uma taxa anual de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 518 mil) e comprometer pelo menos US$ 1 milhão por ano com viagens.
A repercussão levou a revista Time a incluí-la entre os 100 principais influenciadores digitais de 2026, enquanto uma série ficcional inspirada na agência já está em desenvolvimento. O trabalho de Ferney transformou os hábitos da elite mundial em um fenômeno digital e revelou até onde alguns clientes estão dispostos a ir para comprar experiências exclusivas.