Filmes e Séries Primeira imagem de Edward Bluemel como Hercule Poirot é divulgada A primeira imagem do ator Edward Bluemel como Hercule Poirot em “Hercule” foi divulgada pela BritBox. O projeto, que tem estreia prevista para 2027, mostrará o icônico detetive belga em uma fase mais jovem de sua carreira, antes de se tornar o investigador mundialmente famoso que o público conhece. Por Flipar

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