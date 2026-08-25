Primeira imagem de Edward Bluemel como Hercule Poirot é divulgada

A minissérie terá seis episódios e apresentará um olhar íntimo sobre a figura de Hercule Poirot, além de retratar um panorama da Grã-Bretanha no período entre guerras. A trama, ambientada em Londres, acompanha os primeiros casos investigados pelo personagem, criado pela escritora britânica Agatha Christie.
Hercule Poirot é um dos personagens mais conhecidos da literatura policial. O detetive belga, conhecido pelo método e pela atenção aos detalhes, apareceu pela primeira vez em “O Misterioso Caso de Styles”, publicado por Christie em 1920. Depois, ele apareceu em dezenas de histórias da autora.
A trama da minissérie terá como base três das primeiras histórias escritas por Christie sobre Poirot. A narrativa apresentará alguns dos personagens que se tornarão amigos do detetive no futuro. Também haverá um inimigo que voltará a cruzar seu caminho em investigações posteriores.
Além de Bluemel, também estão no elenco Henry Ashton, Jack Gleeson, James D'Arcy, Calvin Demba, Phil Dunning, Tamsin Greig, James Nesbitt, Guy Remmers, Rebecca Rittenhouse e Mawaan Rizwan. Benji Walters assina o roteiro, enquanto Charlie Palmer atua como produtor. Mammoth Screen e Agatha Christie Limited produzem a minissérie.
A direção da minissérie ficará a cargo de Jonny Campbell, de “Alerta Apocalipse”, Chanya Button, de “Um Romance nas Estrelinhas”, e Alrick Riley, de “Bridgerton”. Cada diretor será responsável por dois episódios. Assim, os seis capítulos terão uma divisão igual entre os três profissionais.
Edward Bluemel é um ator inglês formado pelo Royal Welsh College of Music and Drama, que ficou conhecido por interpretar Marcus Whitmore na série 'A Descoberta das Bruxas' e o agente Hugo na produção 'Killing Eve'. Também fez parte do elenco de 'Minha Lady Jane', como Guildford Dudley.
Bluemel também já trabalhou em uma produção baseada na obra de Agatha Christie. O ator interpretou Jimmy Thesiger em “Os Sete Relógios de Agatha Christie”, adaptação produzida pela Netflix. Além disso, nos palcos do West End, ele interpretou William Shakespeare na peça “Born With Teeth'.