Galeria Avanço de ‘robôs assassinos’ autônomos preocupam órgãos internacionais; países são pressionados a criar limites A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) voltaram a pressionar os países pela criação de regras que estabeleçam limites para as armas autônomas. Esses equipamentos, que passaram a ser chamados de 'robôs assassinos', utilizam tecnologias capazes de localizar e selecionar alvos com pouca ou nenhuma intervenção humana direta. Por Flipar

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