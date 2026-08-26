Häagen-Dazs, Walmart e outros: veja marcas famosas que deixaram o Brasil

A Sony está presente no Brasil desde 1972 e contribui uma operação conhecida principalmente por televisões, câmeras e equipamentos de áudio. Em 2020, a empresa anunciou o fechamento da sua fábrica e o fim da produção de TVs, câmeras e equipamentos de áudio no país. A Sony atribuiu a decisão ao ambiente de mercado e às perspectivas para os negócios no Brasil naquele momento.