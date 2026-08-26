Animais Nova serpente descoberta na Nova Guiné recebe nome em homenagem a Slash, histórico guitarrista do Guns N’ Roses Pesquisadores liderados pela herpetóloga — que estuda répteis e anfíbios — Sara Ruane, do Field Museum de Chicago, identificaram uma nova espécie de serpente nas florestas da Nova Guiné. Batizado de Lielaphis slashi, o exemplar recebeu o nome em homenagem a Slash, guitarrista do Guns N’ Roses e conhecido admirador de serpentes. Por Flipar

Divulgação/Chris Austin/Zootaxa/Reproduc?a?o/Facebook