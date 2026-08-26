Nova serpente descoberta na Nova Guiné recebe nome em homenagem a Slash, histórico guitarrista do Guns N’ Roses

A homenagem partiu da própria Ruane, fã da banda desde a infância e que decidiu seguir carreira na herpetologia após se interessar pelo estudo dos répteis. A cobra, de coloração marrom-avermelhada e cerca de 71 centímetros, foi observada pela primeira vez em 2006 e costuma aparecer à noite, próxima à base de árvores grandes.
A espécie só foi confirmada após análises laboratoriais que revelaram características anatômicas e hábitos diferentes de serpentes semelhantes. O animal não oferece risco aos seres humanos e se alimenta de pequenos lagartos e ovos de outros répteis. Slash agradeceu pela homenagem e afirmou ter ficado surpreso e honrado com a escolha de seu nome para a cobra.
Sua identidade visual, marcada pela cartola, cabelos longos e óculos escuros, se tornou tão reconhecida quanto seu estilo na guitarra. Slash ganhou fama mundial como integrante do Guns N' Roses, grupo que ajudou a transformar o rock do fim dos anos 1980.
No álbum 'Appetite for Destruction', lançado em 1987, seus solos e riffs tiveram papel importante no sucesso de músicas como 'Sweet Child o' Mine', 'Welcome to the Jungle' e 'Paradise City'. O guitarrista deixou a banda em 1996, após anos de conflitos e diferenças criativas com outros integrantes.
Depois, participou de projetos como 'Slash's Snakepit' e 'Velvet Revolver', este último ao lado de Duff McKagan. Em 2016, voltou ao Guns N' Roses para uma reunião que levou a banda novamente aos grandes palcos. Além do trabalho com o grupo, Slash construiu uma carreira solo e lançou álbuns com diferentes formações.
Entre suas principais referências estão Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jimmy Page. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame como integrante do Guns N' Roses. Slash também se tornou uma das figuras mais associadas à guitarra Gibson Les Paul, instrumento que ajudou a popularizar entre novas gerações.