Galeria Presunto ou apresuntado? Entenda o que muda entre os dois alimentos Presunto e apresuntado podem parecer semelhantes na aparência e no sabor, mas não são a mesma coisa. Além do preço, geralmente mais baixo no apresuntado, os produtos apresentam diferenças na composição, no processo de fabricação e nos valores nutricionais. Por Flipar

Tânia Rego/Agência Brasil