Presunto ou apresuntado? Entenda o que muda entre os dois alimentos

No Brasil, vender um produto de qualidade ou composição inferior como se fosse outro pode caracterizar fraude alimentar. Para não levar “gato por lebre”, conheça as principais diferenças entre dois produtos muito comuns nas prateleiras: o presunto e o apresuntado..
Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).O resultado é um produto de textura mais firme, fibras visíveis e sabor mais pronunciado.
Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado.A carne é moída, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislação permite a adição de água, amido e proteínas não animais, dentro de limites definidos
O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.