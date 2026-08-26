Passaram despercebidos: Erros curiosos que chegaram à versão final de filmes famosos

Bebê falso em “Sniper Americano” (2014): Uma cena em que Bradley Cooper segura um bebê de plástico chamou a atenção do público e virou motivo de piadas e comentários. A falha ficou ainda mais curiosa porque o longa foi uma produção de grande destaque, indicada a seis Oscars, incluindo o de Melhor Filme.
Maquiagem invisível em “Batman: O Retorno” (1992) – parte 1: Durante o filme, Bruce Wayne, interpretado por Michael Keaton, usa maquiagem preta ao redor dos olhos para que sua pele não apareça nas aberturas da máscara de Batman. O recurso ajuda a deixar o visual do Homem-Morcego mais uniforme e sombrio.
Em uma cena com a Mulher-Gato, Batman decide retirar a máscara para revelar sua identidade. Instantes antes, porém, a maquiagem preta ao redor dos olhos simplesmente desaparece, criando um evidente erro de continuidade que não passou despercebido pelos espectadores.
Retrovisor fantasma em “As Patricinhas de Beverly Hills” (1995) – parte 1: Cher, interpretada por Alicia Silverstone, ainda está aprendendo a dirigir quando se envolve em uma pequena confusão no trânsito. Durante a sequência, ela bate o carro e arranca o retrovisor externo do lado do motorista.
Pouco depois, porém, o retrovisor que havia sido arrancado aparece novamente no carro, intacto e sem qualquer explicação. O detalhe é um típico erro de continuidade que acabou passando pela edição e chegou à versão final do filme.
Som errado em “007 Contra o Satânico Dr. No” (1962): Durante uma perseguição de carro, James Bond dirige por uma estrada de terra e cascalho. Apesar disso, a trilha sonora reproduz o característico “cantar” de pneus derrapando no asfalto, criando uma incompatibilidade entre o que o público vê e o que escuta.
Barba que vai e volta em “Velozes & Furiosos 6” (2013): Em uma sequência do filme, Luke Hobbs, personagem de Dwayne Johnson, aparece com o rosto praticamente sem barba. Pouco depois, porém, ele surge novamente com a barba bem mais evidente, em um erro de continuidade que chama a atenção de quem observa os detalhes.
Trança atravessa o braço em “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013): Durante a famosa sequência de “Let It Go”, Elsa solta a trança e a joga para a frente do corpo. No movimento, porém, o cabelo parece atravessar o braço da personagem, criando uma pequena impossibilidade física que acabou permanecendo na animação.
Mancha que muda em “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999) – parte 1: Em uma das cenas mais conhecidas do filme, William, personagem de Hugh Grant, esbarra em Anna, vivida por Julia Roberts, e acaba derramando suco de laranja sobre os dois. A camisa dele fica visivelmente manchada após o acidente.
Conforme a sequência avança e os planos se alternam, a mancha na camisa de William muda de aparência. Em alguns momentos parece maior ou mais intensa e, em outros, menor ou mais clara, revelando um típico erro de continuidade entre as tomadas.
“Fantasma” em “O Abutre” (2014): Uma figura quase escondida nas sombras ao fundo de uma cena pode até parecer um “fantasma” à primeira vista. Na verdade, trata-se aparentemente de um membro da equipe de filmagem que acabou aparecendo no enquadramento e permaneceu na versão final do longa.
Croissant ou panqueca em “Uma Linda Mulher” (1990): Durante uma cena de café da manhã, Vivian, personagem de Julia Roberts, aparece comendo um croissant. Após uma mudança de plano, porém, o alimento em sua mão se transforma repentinamente em uma panqueca, sem qualquer explicação — um dos erros de continuidade mais famosos do filme.
Marcas de bala em “Pulp Fiction” (1994): Em uma famosa cena, Jules, vivido por Samuel L. Jackson, e Vincent, interpretado por John Travolta, são surpreendidos por vários disparos. O curioso é que, antes mesmo de os tiros serem efetuados, os buracos que deveriam ser provocados pelas balas já podem ser vistos na parede atrás dos dois.
Varrendo o ar em “007: Quantum of Solace” (2008): Enquanto James Bond se prepara para sair de moto, um figurante ao fundo chama a atenção por movimentar uma vassoura sem encostá-la no chão. A cena ficou famosa porque o homem parece simplesmente estar “varrendo o ar”.
“Dá uma mãozinha” em “Pânico” (1996): Durante a sequência final do filme, quando um personagem sai de dentro de um armário, algo inesperado aparece por um instante no enquadramento: as mãos de um membro da equipe. O detalhe é rápido, mas acabou permanecendo na versão final do longa.
Stormtrooper atrapalhado em “Star Wars: Uma Nova Esperança” (1977): Em uma das cenas mais famosas do longa, um stormtrooper entra em uma sala e bate o capacete no alto da porta. A pequena trapalhada permaneceu na versão final e se tornou um dos erros de gravação mais conhecidos da história do cinema.
Tampas que mudam em “A Pequena Sereia” (1989): Durante o primeiro jantar de Ariel no castelo do príncipe Eric, as tampas das travessas sobre a mesa apresentam uma curiosa mudança. Conforme os planos se alternam, as alças no topo delas mudam de formato, revelando um pequeno erro de continuidade na animação.
Câmera indiscreta em “O Cavaleiro das Trevas” (2008): Durante a famosa cena em que Batman interroga o Coringa, o herói joga o vilão contra a parede. Por um breve instante, é possível perceber no reflexo de uma superfície parte da equipe ou do equipamento usado na filmagem, detalhe que acabou chegando à versão final.
Capanga cai sozinho em “O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012) – parte 1: Durante uma das cenas de luta no telhado, um dos capangas ao fundo protagoniza um momento curioso. Sem receber qualquer golpe aparente de Batman ou de outro personagem, ele simplesmente cai no chão como se tivesse sido atingido.
E não é o único momento parecido no filme. Em outra sequência de luta, um capanga ao fundo se joga para trás sem que ninguém pareça atingi-lo, deixando evidente uma falha na execução da coreografia que acabou permanecendo na versão final.
Coice inesperado em “O Último Samurai” (2003): Durante uma cena em que os guerreiros se organizam a cavalo, um dos animais atinge um figurante com a pata traseira. O homem leva a pancada, consegue se recompor e permanece em cena — e o momento acabou entrando na versão final do filme.