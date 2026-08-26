Entretenimento Passaram despercebidos: Erros curiosos que chegaram à versão final de filmes famosos Antes de um filme chegar ao público, suas cenas passam por diferentes etapas de edição e revisão. Ainda assim, alguns erros de continuidade, objetos fora do lugar e outras falhas acabam escapando e aparecem na versão final até de grandes produções. Por Flipar

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