Rupert Grint voltará a interpretar Rony Weasley na Broadway em 2027

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes oficiais da produção. Nele, o nome de Grint aparece junto ao roteiro, ao lado de um suéter listrado laranja. Na montagem, o ator interpretará uma versão mais velha de Rony, já que a história se passa 19 anos após os acontecimentos de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, último livro da série e acompanha os filhos dos protagonistas em Hogwarts.