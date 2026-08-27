Rupert Grint voltará a interpretar Rony Weasley na Broadway em 2027

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes oficiais da produção. Nele, o nome de Grint aparece junto ao roteiro, ao lado de um suéter listrado laranja. Na montagem, o ator interpretará uma versão mais velha de Rony, já que a história se passa 19 anos após os acontecimentos de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, último livro da série e acompanha os filhos dos protagonistas em Hogwarts.
O retorno de Grint ao universo bruxo ocorre após Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy nos filmes, também voltar ao papel na Broadway. Felton iniciou sua participação na peça em 2025 e permanecerá no elenco até 3 de janeiro de 2027. A montagem recebeu 10 indicações ao Tony Awards e conquistou seis vitórias, incluindo Melhor Peça em 2018.
“Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” chegou à Broadway em 2018, mas sua montagem original estreou em julho de 2016, no Palace Theatre, em Londres, onde permanece em cartaz. O texto foi escrito pelo dramaturgo Jack Thorne a partir de uma história desenvolvida em conjunto com J.K. Rowling e o diretor John Tiffany.
A peça recebeu 11 indicações ao Laurence Olivier Awards de 2017 e venceu nove categorias, incluindo Melhor Nova Peça. Além de Londres e Nova York, o espetáculo ganhou ou teve montagens internacionais em países como Japão e Alemanha, além de apresentações em outras cidades dos Estados Unidos ao longo dos anos.
O universo de “Harry Potter” também ganhará uma nova série de televisão produzida pela HBO, com estreia prevista para 25 de dezembro de 2026. A produção adaptará os sete livros da saga, com uma temporada dedicada a cada volume. O elenco terá Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Rony Weasley.
No cinema, os sete livros foram adaptados em oito filmes. O primeiro, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, chegou aos cinemas em 2001, sob direção de Chris Columbus. O último, “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”, estreou em 2011 e encerrou a série com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort.
Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco também contou com atores como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema.