Galeria ?eský Krumlov: cidade medieval proporciona uma ‘viagem’ no tempo ?eský Krumlov é uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa Central. Localizada no sul da Tchéquia, destaca-se pelo centro histórico, pela arquitetura renascentista e barroca e pelas ruas que preservam uma atmosfera de outros tempos. Por Flipar

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