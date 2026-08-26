Vale dos Reis: tumbas de faraós e descobertas que ainda surpreendem no Egito

A região tornou-se famosa por abrigar dezenas de tumbas de faraós e outros integrantes da elite do Egito Antigo, construídas principalmente entre os séculos XVI e XI a.C. Hoje, o Vale dos Reis é um dos sítios arqueológicos mais conhecidos do país, ao lado das célebres pirâmides de Gizé.
Além dos faraós, o Vale dos Reis também recebeu sepultamentos de membros da família real e de figuras importantes da elite egípcia. Muitas tumbas preservam pinturas e inscrições com cenas religiosas e mitológicas, que ajudam arqueólogos e historiadores a compreender crenças, rituais funerários e concepções sobre a vida após a morte no Egito Antigo.
Desde o fim do século XVIII, o Vale dos Reis passou a atrair viajantes, estudiosos e, posteriormente, arqueólogos e egiptólogos interessados em investigar suas tumbas. O local ganhou projeção mundial em 1922, quando Howard Carter descobriu a tumba praticamente intacta do faraó Tutancâmon.
Em 1979, o Vale dos Reis passou a integrar o Patrimônio Mundial da UNESCO como parte do sítio “Tebas Antiga e sua Necrópole”. As explorações modernas na região haviam ganhado impulso ainda em 1799, quando integrantes da expedição francesa ao Egito, entre eles Vivant Denon, registraram e estudaram monumentos e tumbas da antiga Tebas.
Em fevereiro de 2025, o Egito anunciou a identificação da tumba de um faraó da 18ª Dinastia. Trata-se do sepulcro de Tutmés II, com cerca de 3.500 anos. A entrada e o corredor principal haviam sido descobertos em 2022, mas somente depois as escavações revelaram evidências de que a tumba pertencia ao faraó. Segundo as autoridades egípcias, foi a primeira tumba real descoberta desde a de Tutancâmon, em 1922.
. Inicialmente, os arqueólogos acreditavam que o sepulcro, localizado a oeste de Luxor e próximo ao Vale dos Reis, pudesse pertencer a uma esposa de faraó. No entanto, fragmentos de vasos de alabastro e inscrições com os nomes de Tutmés II e da rainha Hatshepsut ajudaram a confirmar que a tumba pertencia ao faraó.