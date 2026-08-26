Vale dos Reis: tumbas de faraós e descobertas que ainda surpreendem no Egito

Em fevereiro de 2025, o Egito anunciou a identificação da tumba de um faraó da 18ª Dinastia. Trata-se do sepulcro de Tutmés II, com cerca de 3.500 anos. A entrada e o corredor principal haviam sido descobertos em 2022, mas somente depois as escavações revelaram evidências de que a tumba pertencia ao faraó. Segundo as autoridades egípcias, foi a primeira tumba real descoberta desde a de Tutancâmon, em 1922.