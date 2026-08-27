Entretenimento Denzel Washington revela por que parou de beber: ‘Causei muitos danos ao corpo’ Denzel Washington, 71, revelou em entrevista à revista “Esquire” que decidiu abandonar o consumo de álcool quando tinha 60 anos, após décadas mantendo o hábito em grandes doses diárias. Desde então, o astro de Hollywood também passou a dar mais atenção à alimentação e à prática de exercícios físicos.. 'Vinho era a minha paixão', afirmou ele, que chegou a construir uma adega em 1999 com capacidade para armazenar 10 mil garrafas. O consumo era frequente e envolvia rótulos de alto valor. 'Eu estava Por Flipar

PhilipRomanoPhoto/Wikimedia Commons