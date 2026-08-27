Galeria França ganhará parque temático de ‘Dragon Ball’ em investimento bilionário com a Arábia Saudita O inesperado é que um dos projetos será dedicado ao universo de 'Dragon Ball'. A iniciativa tem previsão de gerar aproximadamente 22 mil empregos diretos e foi apresentada durante a visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Paris, onde ele se reuniu com o presidente Emmanuel Macron. Por Flipar

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