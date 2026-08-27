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França ganhará parque temático de ‘Dragon Ball’ em investimento bilionário com a Arábia Saudita

O inesperado é que um dos projetos será dedicado ao universo de 'Dragon Ball'. A iniciativa tem previsão de gerar aproximadamente 22 mil empregos diretos e foi apresentada durante a visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Paris, onde ele se reuniu com o presidente Emmanuel Macron.

Por Flipar
Reproduc?a?o/YouTube DRM News

O parque deve ocupar o terreno do antigo parque Mirapolis, em Val-d'Oise, a cerca de 30 quilômetros ao norte da capital francesa. O empreendimento gerou questionamentos devido às críticas internacionais ao histórico da Arábia Saudita em relação aos direitos humanos. Macron classificou o investimento como 'algo sem precedentes desde a criação da Disneyland Paris'.

Divulgação/Qiddiya

A força internacional de Dragon Ball ajudou ainda a impulsionar o interesse mundial por mangás e animes japoneses. Em 2026, o Japão recebeu o Dragon Ball Genkidamatsuri, com obras originais de Toriyama, estátuas, atividades e espaços inspirados na série.

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