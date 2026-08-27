França ganhará parque temático de ‘Dragon Ball’ em investimento bilionário com a Arábia Saudita

O parque deve ocupar o terreno do antigo parque Mirapolis, em Val-d'Oise, a cerca de 30 quilômetros ao norte da capital francesa. O empreendimento gerou questionamentos devido às críticas internacionais ao histórico da Arábia Saudita em relação aos direitos humanos. Macron classificou o investimento como 'algo sem precedentes desde a criação da Disneyland Paris'.
A força internacional de Dragon Ball ajudou ainda a impulsionar o interesse mundial por mangás e animes japoneses. Em 2026, o Japão recebeu o Dragon Ball Genkidamatsuri, com obras originais de Toriyama, estátuas, atividades e espaços inspirados na série.