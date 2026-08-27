‘Homem mais tatuado do Brasil’, Leandro de Souza teve sessão de remoção adiada após descoberta de tumor

Durante a avaliação que antecederia o uso do laser, o biomédico Giancarlo Pincelli decidiu investigar o estado de saúde do paciente e solicitou uma ultrassonografia com auxílio de um médico radiologista. O exame identificou uma massa de aproximadamente 6 por 5 centímetros na bexiga.
Após concluir o primeiro semestre, Leandro retornou ao Rio Grande do Sul em junho e, no mês seguinte, mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades como fotógrafo e influenciador digital. Segundo Pincelli, médicos não encontraram relação entre o procedimento de remoção das tatuagens e o tumor.