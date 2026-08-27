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‘Homem mais tatuado do Brasil’, Leandro de Souza teve sessão de remoção adiada após descoberta de tumor

Uma nova sessão de remoção de tatuagens no rosto de Leandro de Souza, conhecido como 'o homem mais tatuado do Brasil', acabou suspensa após um exame de imagem revelar um tumor na bexiga. O procedimento seria a sétima etapa do tratamento e estava previsto para o dia 11 de agosto, em uma clínica de Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Por Flipar
Reprodução/Redes Sociais

Durante a avaliação que antecederia o uso do laser, o biomédico Giancarlo Pincelli decidiu investigar o estado de saúde do paciente e solicitou uma ultrassonografia com auxílio de um médico radiologista. O exame identificou uma massa de aproximadamente 6 por 5 centímetros na bexiga.

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Após concluir o primeiro semestre, Leandro retornou ao Rio Grande do Sul em junho e, no mês seguinte, mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades como fotógrafo e influenciador digital. Segundo Pincelli, médicos não encontraram relação entre o procedimento de remoção das tatuagens e o tumor.

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