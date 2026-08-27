Celebridades e TV ‘Homem mais tatuado do Brasil’, Leandro de Souza teve sessão de remoção adiada após descoberta de tumor Uma nova sessão de remoção de tatuagens no rosto de Leandro de Souza, conhecido como 'o homem mais tatuado do Brasil', acabou suspensa após um exame de imagem revelar um tumor na bexiga. O procedimento seria a sétima etapa do tratamento e estava previsto para o dia 11 de agosto, em uma clínica de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Por Flipar

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