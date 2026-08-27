Animais Muito além das aves: animais que também se reproduzem por ovos As aves são os animais mais frequentemente associados aos ovos, até porque muitos deles fazem parte da alimentação humana. No entanto, diversas outras espécies também se reproduzem por meio de ovos. Algumas são ovíparas, com postura e desenvolvimento externos, enquanto outras são ovovivíparas, com ovos que permanecem no corpo da fêmea até a eclosão. Por Flipar

Imagem de Wälz por Pixabay