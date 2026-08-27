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Alimentos que podem atrapalhar o sono e prejudicar o descanso

Evitar certos alimentos no período noturno pode ajudar o corpo a relaxar e favorecer um descanso mais profundo. Pequenas mudanças na alimentação já fazem grande diferença.

Por Flipar
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O café é um dos principais vilões do sono. A cafeína estimula o sistema nervoso e pode manter a mente alerta por várias horas, atrapalhando o descanso.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Chás que contêm uma boa dose de cafeína, como chá-preto e chá-mate, também devem ser evitados à noite. Refrigerantes tipo cola e energéticos entram nessa lista.

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O chocolate, especialmente o amargo, contém substâncias estimulantes. Em algumas pessoas, pode causar agitação e prejudicar o adormecer. Seja em barra, bombom ou no leite, o chocolate pode atrapalhar à noite.

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Alimentos muito gordurosos, como frituras e fast food, exigem que a digestão seja feita de forma lenta. Isso provoca uma sensação de peso e desconforto na hora de deitar.

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Hambúrgueres, batatas fritas e salgadinhos industrializados, como risoles ou as populares coxinhas, podem causar refluxo e azia. Esses sintomas dificultam um sono tranquilo.

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Pratos muito condimentados ou apimentados também merecem atenção. Temperos fortes irritam o estômago e aumentam a acidez. Eles acabam comprometendo alimentos que, se não fossem essas especiarias, poderiam ser inofensivos à noite.

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A pimenta, por exemplo, pode elevar a temperatura corporal. Isso pode acabar interferindo no relaxamento natural da pessoa que antecede o sono.

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O álcool costuma dar sensação de relaxamento inicial. Porém, fragmenta o sono e faz a pessoa acordar durante a noite. Assim, surte um efeito oposto ao que muita gente espera.

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Bebidas alcoólicas reduzem a qualidade do descanso profundo. No dia seguinte, a sensação de cansaço pode ser maior. Ou seja, sem o sono adequado surge uma fadiga que compromete a realização das atividades.

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Alimentos muito aÃ§ucarados Ã  noite geram picos de energia. Doces, sorvetes, diversos tipos de sobremesas podem deixar o organismo mais ativo. Assim, o corpo nÃ£o relaxa.

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Além disso, é importante lembrar que refrigerantes e bebidas açucaradas também aumentam a vontade de urinar. Isso interrompe o sono e prejudica o descanso contínuo. A pessoa acorda várias vezes para ir ao banheiro.

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O ideal é optar por refeições leves no jantar. Sopas feitas com legumes leves, preferencialmente batidos, frutas pouco ácidas e chás suaves ajudam o corpo a relaxar e dormir melhor.

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