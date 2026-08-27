NOVA IDENTIDADE

RG vai acabar? Entenda o que muda com a nova CIN

Novo documento usa o CPF como número único de identificação e busca reduzir fraudes e duplicidades nos registros; modelo antigo segue válido até fevereiro de 2032

Por Amanda S. Feitoza
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O RG vai mesmo acabar?

Sim. O documento antigo será substituído pela Carteira de Identidade Nacional (CIN). Mas calma: isso não acontece agora.

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Quando o RG deixa de valer?

O RG antigo continua válido até 28 de fevereiro de 2032. A partir de 1º de março, a CIN será o padrão nacional

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Então preciso trocar já?

Não. A mudança será gradual e você não precisa correr para trocar o RG. A CIN já pode ser emitida antes do fim do prazo

 Reprodução

A CIN vai durar para sempre?

Depende da idade: 5 anos para crianças até 11; 10 anos dos 12 aos 59; e validade indeterminada a partir dos 60

 Tony Winston/Agência Saúde-DF

Adeus, vários números de RG

Hoje, estados podem emitir números de RG diferentes para uma mesma pessoa. Com a CIN, isso muda: o CPF será o único número de identificação

 Pixabay

O que pode aparecer na CIN?

A carteira pode reunir informações como nome social, deficiência, tipo sanguíneo e outros documentos, desde que cumpridos os requisitos

 Reprodução/Freepik

Por que usar o CPF?

A ideia é evitar duplicidades e facilitar a identificação do cidadão em todo o país, reduzindo brechas que podem favorecer fraudes

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E como saber se a CIN é verdadeira?

O documento tem um QR Code que permite verificar sua autenticidade, além de seguir um padrão nacional de identificação

 Pixabay

Por que isso importa?

'A grande diferença [...] é uma identificação feita unificadamente pelo Estado brasileiro', conclui Rubens Beçak, especialista da USP

 Paulo Pinto/Agência Brasil

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