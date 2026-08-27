RG vai acabar? Entenda o que muda com a nova CIN

Sim. O documento antigo será substituído pela Carteira de Identidade Nacional (CIN). Mas calma: isso não acontece agora.Magnific
O RG antigo continua válido até 28 de fevereiro de 2032. A partir de 1º de março, a CIN será o padrão nacionalMagnific
Não. A mudança será gradual e você não precisa correr para trocar o RG. A CIN já pode ser emitida antes do fim do prazoReprodução
Depende da idade: 5 anos para crianças até 11; 10 anos dos 12 aos 59; e validade indeterminada a partir dos 60Tony Winston/Agência Saúde-DF
Hoje, estados podem emitir números de RG diferentes para uma mesma pessoa. Com a CIN, isso muda: o CPF será o único número de identificaçãoPixabay
A carteira pode reunir informações como nome social, deficiência, tipo sanguíneo e outros documentos, desde que cumpridos os requisitosReprodução/Freepik
A ideia é evitar duplicidades e facilitar a identificação do cidadão em todo o país, reduzindo brechas que podem favorecer fraudesPixabay
O documento tem um QR Code que permite verificar sua autenticidade, além de seguir um padrão nacional de identificaçãoPixabay
'A grande diferença [...] é uma identificação feita unificadamente pelo Estado brasileiro', conclui Rubens Beçak, especialista da USPPaulo Pinto/Agência Brasil