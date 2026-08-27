Estilo de Vida Requinte à mesa: a valorização da lagosta na gastronomia Um dos crustáceos mais apreciados na gastronomia ao redor do mundo, a lagosta se tornou um prato refinado devido à sua história, sabor e métodos de preparo. Rica em proteínas, ela não apenas nutre, mas também ajuda a movimentar a economia. Por Flipar

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