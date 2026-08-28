Trailer de “Hipótese do Amor”, adaptação do livro de Ali Hazelwood, é divulgado

O filme acompanha Olive Smith, uma doutoranda em biologia, papel de Reinhart, que entra em um relacionamento falso com o professor Adam Carlsen, personagem de Bateman. A ideia é convencer sua melhor amiga de que sua vida amorosa está bem. Porém, a farsa começa a dar lugar a sentimentos verdadeiros e coloca em dúvida as teorias que os dois tinham sobre o amor.