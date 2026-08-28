Trailer de “Hipótese do Amor”, adaptação do livro de Ali Hazelwood, é divulgado

Lili Reinhart ficou conhecida por interpretar Betty Cooper na série “Riverdale”. Tom Bateman, por sua vez, é conhecido por dar vida ao detetive Bouc nas adaptações de Agatha Christie “Assassinato no Expresso do Oriente” e “Morte no Nilo”, ambas dirigidas por Kenneth Branagh.
O filme acompanha Olive Smith, uma doutoranda em biologia, papel de Reinhart, que entra em um relacionamento falso com o professor Adam Carlsen, personagem de Bateman. A ideia é convencer sua melhor amiga de que sua vida amorosa está bem. Porém, a farsa começa a dar lugar a sentimentos verdadeiros e coloca em dúvida as teorias que os dois tinham sobre o amor.
O livro de 'Hipótese do Amor' foi publicado em 2021 e rapidamente se tornou um fenômeno editorial. A obra, inclusive, passou dez meses na lista de mais vendidos do New York Times e foi comercializada em 40 países. O sucesso consolidou Ali Hazelwood entre as principais autoras de romance contemporâneo.
A história, porém, surgiu de uma fanfic de “Star Wars” publicada na internet com o título “Head Over Feet”. Escrita por Hazelwood em 2018, a trama era centrada na relação entre Rey e Kylo Ren, casal que os fãs apelidaram de “Reylo”. Mais tarde, o texto foi reescrito e ampliado até dar origem ao romance que originou o filme.
Na trilogia de “Star Wars”, Rey e Kylo Ren foram interpretados por Daisy Ridley e Adam Driver. A relação entre os personagens, marcada por rivalidade e conexão, evolui ao longo dos filmes e serviu de base emocional para a história de Olive e Adam Carlsen no universo acadêmico criado por Hazelwood.
A escolha do elenco para a adaptação chamou atenção justamente por essa origem. Tom Bateman, escalado para viver Adam Carlsen, é casado com Daisy Ridley, atriz cuja personagem em 'Star Wars' ajudou a inspirar a protagonista do livro. O ator assume, assim, o papel baseado em Adam Driver, colega de elenco de sua própria esposa nos filmes da saga.
A coincidência não para na escalação do protagonista. O romance de Hazelwood já contava com um personagem chamado Tom, Tom Benton, que é interpretado por Arty Froushan no filme. Muitos fãs especulam que o personagem foi inspirado no próprio Bateman.