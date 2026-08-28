Ana Hikari conta como se preparou para viver Duda em “Emergência 53”

A primeira temporada conta com 10 episódios, lançados em duas partes pela plataforma. Os cinco capítulos iniciais estrearam no dia 20 de agosto de 2026, com o primeiro episódio liberado gratuitamente também para não assinantes. Os cinco restantes ficaram disponíveis para os assinantes em 27 de agosto.
A série acompanha a Unidade 53, que faz parte do SMU, sistema móvel de urgência fictício inspirado no SAMU. Uma das personagens centrais é a enfermeira Manuela, vivida por Valentina Herszage, que é uma novata na unidade. No elenco principal também estão Raquel Villar, como a enfermeira Vanessa, Emílio Dantas, no papel do médico Pedro, e Ana Hikari, que interpreta Duda.
Para dar mais autenticidade à série, os atores aprenderam procedimentos como massagem cardíaca, reanimação cardiopulmonar, suturas e uso de desfibriladores. O grupo também acompanhou profissionais que trabalham em atendimentos de urgência nas ruas. Além disso, para interpretar Duda, Ana Hikari teve uma preparação específica para as funções da personagem.
A atriz fez 20 aulas de autoescola com um ônibus e obteve a carteira de habilitação de categoria D. Além da condução do veículo, ela estudou mecânica para representar a profissional responsável pela manutenção da unidade. A etapa mais tensa da preparação, segundo ela, aconteceu dois dias antes da mudança da atriz para o Rio de Janeiro, quando ela precisou fazer a prova prática para obter a habilitação.
Se ela reprovasse na prova, ela teria que refazer o exame dois meses depois, o que comprometeria as gravações. A obtenção da carteira também permitiu que ela dirigisse de fato em algumas cenas, inclusive durante diálogos dentro do veículo: 'Tive que fazer a aula e a prova, e foi um nervosismo enorme'.
Ana Hikari também destacou a importância de mostrar o trabalho dos condutores de ambulância, profissionais pouco retratados no audiovisual brasileiro, além da presença feminina nessa função. O contato com integrantes do Samu continuou após a preparação, e uma condutora chamada Tiane chegou a enviar um áudio para a atriz antes da estreia.
Ana Hikari é conhecida por interpretar Tina em 'Malhação: Viva a Diferença', papel que a tornou a primeira atriz de ascendência asiática a protagonizar uma novela da Rede Globo. A atriz também integra o elenco de 'As Five', spin-off da novela exibido pelo Globoplay, no qual reprisou a personagem em diferentes temporadas.