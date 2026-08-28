Ana Hikari conta como se preparou para viver Duda em “Emergência 53”

A atriz fez 20 aulas de autoescola com um ônibus e obteve a carteira de habilitação de categoria D. Além da condução do veículo, ela estudou mecânica para representar a profissional responsável pela manutenção da unidade. A etapa mais tensa da preparação, segundo ela, aconteceu dois dias antes da mudança da atriz para o Rio de Janeiro, quando ela precisou fazer a prova prática para obter a habilitação.