Economia Justiça decreta falência da Oi; entenda o que acontece com os clientes No dia 25 de agosto, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da Oi, após a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do estado rejeitar, por unanimidade, recursos apresentados pelos bancos Bradesco e Itaú. O julgamento restabeleceu a decisão de quebra da companhia de telecomunicações que havia sido tomada em novembro de 2025 pela 7ª Vara Empresarial da Capital. A primeira decretação de falência, no entanto, não chegou a produzir efeitos naquele momento, pois instituições financ Por Flipar

Agência Brasil