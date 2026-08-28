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Conheça os destinos mais acolhedores do mundo em 2026

O Booking.com divulgou, em fevereiro, o ranking dos lugares mais acolhedores do mundo no Traveller Review Awards 2026. A seleção foi elaborada com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes.

Por Flipar
Erik Odiin/Unsplash

A metodologia da pesquisa considera a proporção de estabelecimentos com nota igual ou superior a 8, destacando destinos com hospitalidade e bom atendimento.A plataforma também afirma que muitos viajantes valorizam a simpatia dos moradores na escolha do destino. Veja a seguir o ranking dos destinos mais acolhedores do mundo!

Unsplash/JESHOOTS

10º) Klaip?da, Lituânia: Principal porto da Lituânia, Klaip?da tem um centro histórico com forte influência germânica e acesso fácil à Península da Curlândia, famosa por suas dunas e paisagens costeiras.

Piotr AMS/Unsplash

9º) Noosa Heads, Austrália: Destino litorâneo famoso por praias, trilhas e áreas naturais preservadas. Restaurantes à beira-mar, resorts e uma comunidade voltada ao estilo de vida ao ar livre contribuem para a boa recepção aos visitantes.

Chris Olszewski/Wikimedia Commons

8º) Takayama, Japão: A cidade é famosa por seu centro histórico impecavelmente preservado, o Sanmachi Suji. Suas ruas antigas e hospedagens tradicionais do tipo ryokan criam uma experiência cultural muito próxima da vida japonesa tradicional.

Vladimir Haltakov/Unsplash

7º) Swakopmund, Namíbia: Localizada entre o deserto do Namibe e o oceano Atlântico, Swakopmund é conhecida por sua arquitetura de influência alemã e pelo turismo de aventura nas dunas.

Grant Durr/Unsplash

6º) Pirenópolis, Brasil: Tem Brasil na lista! Pirenópolis representa a hospitalidade do interior goiano, unindo um centro histórico colonial bem preservado com uma natureza exuberante composta por inúmeras cachoeiras.

Reprodução do Flickr Cris Romeiro

5º) Fredericksburg, Estados Unidos: Fundada por imigrantes alemães no século 19, Fredericksburg preserva traços dessa herança cultural em sua arquitetura, gastronomia e festivais, além de ter se tornado um polo de enoturismo no Texas.

Nils Huenerfuerst/Unsplash

4º) Harrogate, Reino Unido: É uma elegante cidade termal em North Yorkshire, famosa por jardins bem cuidados e salões de chá da tarde tradicionais muito valorizados pelos visitantes.

Ebun Oluwole/Unsplash

3º) San Martín de los Andes, Argentina: Situada na Patagônia argentina, às margens do lago Lácar, a cidade é um refúgio para amantes da natureza, servindo como porta de entrada para o Parque Nacional Lanín.

Domínio Público

As avaliações ressaltam o calor dos moradores e a qualidade das cabanas e hotéis boutique, que proporcionam um ambiente aconchegante em meio às paisagens montanhosas.

Rodrigo Posada/Unsplash

2º) Magong, Taiwan: Capital do arquipélago de Penghu, Magong combina paisagens marítimas, templos históricos como o Tianhou, e vilas de pescadores acolhedoras.

Reprodução/Brice Canelas

A hospitalidade local é marcada por hospedagens familiares, culinária baseada em frutos do mar e moradores acostumados a receber visitantes interessados nas tradições de Taiwan.

Reprodução/Brice Canelas

1º) Montepulciano, Itália: A líder do ranking fica localizada no topo de uma colina na Toscana. É uma cidade medieval famosa por suas ruas de pedra, palácios renascentistas e vinhos renomados, como o Vino Nobile.

Rowan Heuvel/Unsplash

Pequenas pousadas familiares, vinícolas abertas a visitantes e restaurantes tradicionais ajudam a criar uma experiência muito profunda na tradição gastronômica italiana.

Wikimedia Commons/Charmedhawk1

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