Conheça os destinos mais acolhedores do mundo em 2026

A metodologia da pesquisa considera a proporção de estabelecimentos com nota igual ou superior a 8, destacando destinos com hospitalidade e bom atendimento.A plataforma também afirma que muitos viajantes valorizam a simpatia dos moradores na escolha do destino. Veja a seguir o ranking dos destinos mais acolhedores do mundo!
10º) Klaip?da, Lituânia: Principal porto da Lituânia, Klaip?da tem um centro histórico com forte influência germânica e acesso fácil à Península da Curlândia, famosa por suas dunas e paisagens costeiras.
9º) Noosa Heads, Austrália: Destino litorâneo famoso por praias, trilhas e áreas naturais preservadas. Restaurantes à beira-mar, resorts e uma comunidade voltada ao estilo de vida ao ar livre contribuem para a boa recepção aos visitantes.
8º) Takayama, Japão: A cidade é famosa por seu centro histórico impecavelmente preservado, o Sanmachi Suji. Suas ruas antigas e hospedagens tradicionais do tipo ryokan criam uma experiência cultural muito próxima da vida japonesa tradicional.
7º) Swakopmund, Namíbia: Localizada entre o deserto do Namibe e o oceano Atlântico, Swakopmund é conhecida por sua arquitetura de influência alemã e pelo turismo de aventura nas dunas.
6º) Pirenópolis, Brasil: Tem Brasil na lista! Pirenópolis representa a hospitalidade do interior goiano, unindo um centro histórico colonial bem preservado com uma natureza exuberante composta por inúmeras cachoeiras.
5º) Fredericksburg, Estados Unidos: Fundada por imigrantes alemães no século 19, Fredericksburg preserva traços dessa herança cultural em sua arquitetura, gastronomia e festivais, além de ter se tornado um polo de enoturismo no Texas.
4º) Harrogate, Reino Unido: É uma elegante cidade termal em North Yorkshire, famosa por jardins bem cuidados e salões de chá da tarde tradicionais muito valorizados pelos visitantes.
3º) San Martín de los Andes, Argentina: Situada na Patagônia argentina, às margens do lago Lácar, a cidade é um refúgio para amantes da natureza, servindo como porta de entrada para o Parque Nacional Lanín.
As avaliações ressaltam o calor dos moradores e a qualidade das cabanas e hotéis boutique, que proporcionam um ambiente aconchegante em meio às paisagens montanhosas.
2º) Magong, Taiwan: Capital do arquipélago de Penghu, Magong combina paisagens marítimas, templos históricos como o Tianhou, e vilas de pescadores acolhedoras.
A hospitalidade local é marcada por hospedagens familiares, culinária baseada em frutos do mar e moradores acostumados a receber visitantes interessados nas tradições de Taiwan.
1º) Montepulciano, Itália: A líder do ranking fica localizada no topo de uma colina na Toscana. É uma cidade medieval famosa por suas ruas de pedra, palácios renascentistas e vinhos renomados, como o Vino Nobile.
Pequenas pousadas familiares, vinícolas abertas a visitantes e restaurantes tradicionais ajudam a criar uma experiência muito profunda na tradição gastronômica italiana.