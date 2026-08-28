Entretenimento Sublimotion: restaurante em Ibiza transforma jantar em experiência imersiva Localizado em Ibiza, uma das ilhas mais badaladas do arquipélago das Baleares, na Espanha, o Sublimotion é conhecido por sua experiência gastronômica imersiva. Com preços elevados por pessoa, o restaurante aparece com frequência em listas dos mais caros do mundo. Por Flipar

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