‘Hobby dogging’: alemães passeiam com cães imaginários em nova tendência

A prática começou em Bad Friedrichshall, no sul da Alemanha, onde passou a ser realizada em espaços públicos. A curiosa atividade chamou a atenção de espectadores e ganhou grande repercussão na internet. Vídeos de participantes simulando passeios e treinamentos com cães imaginários viralizaram nas redes sociais.
Nos encontros, participantes de diferentes idades caminham por áreas verdes segurando coleiras, como se conduzissem cães de verdade. Durante o percurso, eles simulam situações comuns do cotidiano de quem tem um pet. A atividade inclui ainda exercícios e comandos típicos do treinamento canino.
Os participantes desviam de obstáculos, ajustam o ritmo da caminhada e até simulam situações em que o “cão” para, puxa a coleira ou se deita. Em Bad Friedrichshall, há inclusive uma instrutora que orienta os praticantes. Ela ensina como conduzir e interagir com o companheiro imaginário.
A encenação também desperta a curiosidade de quem acompanha os encontros, e algumas pessoas entram na brincadeira, simulando até fazer carinho nos cães imaginários. O “hobby dogging” ganhou organização na Alemanha e passou a contar com encontros e workshops para interessados na prática.
Parte do apelo está na simplicidade da proposta, já que não envolve os cuidados e as responsabilidades de manter um animal de verdade. Também não é necessário ter experiência prévia com cães. A atividade pode reunir participantes de diferentes idades, de crianças a adultos e idosos.
Em vídeos que viralizaram, grupos aparecem caminhando juntos, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio com cães. Para alguns adeptos, a atividade ajuda a aliviar o estresse. As caminhadas também proporcionam exercício físico leve e momentos de socialização.
Para quem observa de fora, o fenômeno chama a atenção pela criatividade e pelo senso de comunidade criado em torno de cães que só existem na imaginação. Alguns participantes também encaram a prática como uma forma de experimentar aspectos da rotina de passear e treinar um animal antes de ter um de verdade.
“É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, afirmou Barbara Gerlinger, instrutora de “hobby dogging”, à agência alemã de notícias dpa.