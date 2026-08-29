Galeria Homem invade região protegida na Argentina com caminhonete 4×4 e causa estragos que podem durar 100 anos; entenda A invasão ilegal de uma caminhonete 4x4 provocou sérios danos ambientais à Pampa del Leoncito, uma histórica planície e antigo leito de lago seco localizada a 1,5 mil metros de altitude na província de San Juan, Argentina. O veículo percorreu cerca de 1,5 quilômetro sobre o terreno úmido antes de atolar, deixando sulcos profundos na superfície. Por Flipar

Divulgação/Município de Calingasta