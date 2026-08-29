Galeria

Homem invade região protegida na Argentina com caminhonete 4×4 e causa estragos que podem durar 100 anos; entenda

A invasão ilegal de uma caminhonete 4x4 provocou sérios danos ambientais à Pampa del Leoncito, uma histórica planície e antigo leito de lago seco localizada a 1,5 mil metros de altitude na província de San Juan, Argentina. O veículo percorreu cerca de 1,5 quilômetro sobre o terreno úmido antes de atolar, deixando sulcos profundos na superfície.

Por Flipar
Divulgação/Município de Calingasta

O terreno possui cerca de 12 quilômetros de comprimento e cinco quilômetros de largura, o que cria uma paisagem ampla e de aparência quase lunar. A Pampa del Leoncito também fica próxima ao Parque Nacional El Leoncito, importante área de preservação da região que abriga observatórios astronômicos devido à baixa umidade, ao céu limpo e à pouca poluição luminosa.

Wikimedia Commons/Sangianense

Por isso, a região é considerada um dos destinos argentinos de destaque para a observação das estrelas. Durante a visita, os turistas podem conhecer uma paisagem marcada pelo contraste entre o terreno esbranquiçado e os picos andinos.

Wikimedia Commons/Chimangolatino

Veja Mais