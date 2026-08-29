Galeria ‘Montanha Selvagem’: por que o K2 supera o Everest em nível de dificuldade para alpinistas Localizado na cordilheira do Karakoram, na fronteira entre o Paquistão e a China, o K2 é a segunda montanha mais alta do planeta, com 8.611 metros de altitude, atrás apenas do Monte Everest. Ela carrega a reputação de ser o pico mais difícil e mortal para quem pratica montanhismo, alem de integrar uma das regiões mais remotas e hostis do mundo. Por Flipar

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