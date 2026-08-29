‘Montanha Selvagem’: por que o K2 supera o Everest em nível de dificuldade para alpinistas

A montanha também é conhecida como Chogori, nome de origem local que significa “Grande Montanha”. Uma das razões para o K2 apresentar desafios muito maiores para os alpinistas do que o Everest são suas encostas extremamente íngremes e que exigem grande domínio técnico de escalada em rocha, gelo e neve.
O clima representa outro obstáculo, pois tempestades violentas e ventos intensos podem surgir de forma repentina. A temperatura pode chegar a -60ºC durante o inverno, sobretudo nas áreas mais elevadas da montanha. A rota mais utilizada passa pelo chamado 'Gargalo de Garrafa', um trecho estreito e inclinado a mais de 8.000 metros de altitude.
Essas massas podem se desprender a qualquer momento e provocar avalanches fatais. O percurso também inclui trechos expostos, onde uma queda pode ter consequências irreversíveis. A altitude extrema da montanha reduz a quantidade de oxigênio disponível e aumenta o risco de exaustão, edema cerebral e problemas respiratórios.
Outro fator importante é a distância entre o K2 e os centros urbanos, que dificulta resgates e atendimentos de emergência. A primeira ascensão bem-sucedida ocorreu em 31 de julho de 1954, realizada pelos italianos Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.
Durante décadas, a montanha ganhou fama por seu alto número de acidentes e mortes. Por esse motivo, recebeu os apelidos de “Montanha Selvagem” e 'entidade de humor oscilante', expressões associadas à sua aparência imponente e à dificuldade de suas rotas.
O K2 exige preparo físico excepcional, experiência técnica e capacidade para tomar decisões rápidas sob condições extremas. Mesmo equipes formadas por alpinistas experientes podem enfrentar situações imprevisíveis durante a expedição. Por isso, a temporada de escalada costuma ser curta e depende de raras janelas de tempo favorável.
Uma mudança brusca nas condições meteorológicas pode interromper uma tentativa de cume em poucos minutos. A primeira escalada de inverno do K2 só aconteceu em 16 de janeiro de 2021, em uma expedição liderada pelo alpinista nepalês-britânico Nirmal Purja. Ele morreu em julho de 2026 após ser atingido por uma avalanche.