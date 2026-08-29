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Águas azul-turquesa e quedas de 60 metros: conheça as Cachoeiras de Kuang Si, no Laos, um dos cenários naturais mais impressionantes da Ásia

As Cachoeiras de Kuang Si, também conhecidas como Tat Kuang Si, estão entre as atrações naturais mais famosas do Laos e atraem visitantes de várias partes do mundo. O complexo fica a cerca de 30 quilômetros de Luang Prabang, uma das cidades mais importantes do país e um dos principais pontos de partida para conhecer a região.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Basile Morin

A coloração intensa da água resulta, entre outros fatores, da presença de minerais e das características das formações rochosas do local. As piscinas naturais são um dos maiores atrativos de Kuang Si e algumas delas permitem banho aos visitantes, embora existam áreas onde a entrada na água é proibida por questões de segurança ou preservação.

Flickr - xiquinhosilva

O cenário muda conforme a época do ano: durante a estação seca, a água costuma apresentar tons mais claros e uma aparência tranquila, enquanto o período de chuvas aumenta o volume das quedas. Além de contemplar a paisagem, os turistas podem percorrer trilhas, pontes e passarelas que levam a diferentes pontos do complexo.

Wikimedia Commons/Christophe95

Algumas áreas exigem cuidado, pois as pedras podem ficar escorregadias por causa da umidade. Próximo às cachoeiras também funciona o Tat Kuang Si Bear Rescue Centre, um centro de conservação dedicado ao resgate de ursos-negros-asiáticos, animais que sofrem com o tráfico e a exploração ilegal.

Flickr - shankar s.

O espaço faz parte dos esforços de proteção da fauna e acrescenta uma dimensão de consciência ambiental ao passeio. O acesso a Kuang Si costuma ocorrer por vans, tuk-tuks, carros particulares ou excursões organizadas a partir de Luang Prabang.

Pexels/Mykhailo Petrushchak

Por causa da proximidade com a cidade, o local se tornou um dos passeios mais procurados por quem visita o norte do Laos. A combinação de águas cristalinas, quedas imponentes e mata preservada transformou Kuang Si em um dos destinos naturais mais conhecidos do Sudeste Asiático.

Wikimedia Commons/Ekrem Canli

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