Galeria Águas azul-turquesa e quedas de 60 metros: conheça as Cachoeiras de Kuang Si, no Laos, um dos cenários naturais mais impressionantes da Ásia As Cachoeiras de Kuang Si, também conhecidas como Tat Kuang Si, estão entre as atrações naturais mais famosas do Laos e atraem visitantes de várias partes do mundo. O complexo fica a cerca de 30 quilômetros de Luang Prabang, uma das cidades mais importantes do país e um dos principais pontos de partida para conhecer a região. Por Flipar

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