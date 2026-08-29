Galeria Benefícios do ômega 3 e em quais alimentos encontrar Para ter uma vida saudável, é necessário ter uma alimentação equilibrada em vitaminas e nutrientes para enfrentar os desafios do dia a dia. Alimentos ricos em ômega 3 ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, como pressão alta, derrame e infarto. Por Flipar

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