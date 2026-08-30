Estilo de Vida Farsa ou dom da premonição? Videntes’ que ganharam fama e que geram curiosidade Existem diversos videntes que ficaram famosos mundialmente devido a previsões impactantes ou supostos dons psíquicos. Algumas pessoas acreditam no dom da vidência; outras não. Aqui estão alguns dos mais conhecidos videntes e os motivos que os projetaram. Por Flipar

Imagem de Wilfried Pohnke por Pixabay