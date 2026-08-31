“Velozes e Furiosos”: 1º filme ganha versão 4K e materiais inéditos de bastidores para celebrar 25 anos

Dirigido por Rob Cohen, o longa-metragem estreou em 2001 e acompanha o policial disfarçado Brian O'Conner, vivido por Paul Walker, que se infiltra no mundo das corridas de rua ilegais de Los Angeles para investigar uma série de roubos de cargas de caminhões. Durante a investigação, ele se aproxima de Dominic Toretto, papel de Vin Diesel, líder de uma equipe de pilotos e principal suspeito dos crimes, e de sua irmã, Mia Toretto, interpretada por Jordana Brewster.
Em um dos clipes de bastidores do relançamento, Vin Diesel comentou sobre o processo de escolha da atriz Jordana Brewster para interpretar sua irmã, Mia Toretto. O ator afirmou que encontrar a pessoa certa para o papel não foi uma tarefa simples, já que se considera um pessoa multicultural, mas que encontrou uma linda brasileira ingênua que tinha uma vibe parecida com a dele e até conseguiu deixá-lo mais bonito.
Jordana Brewster nasceu no Panamá, filha da ex-modelo brasileira Maria João Leão de Sousa e do norte-americano Alden Brewster. Ela morou no Rio de Janeiro entre os 6 e os 10 anos de idade e é fluente em português. Jordana começou a carreira como atriz em 1995, na série 'All My Children', mas foi com 'Velozes e Furiosos' que ganhou destaque em Hollywood.
A atriz participou de praticamente todos os filmes da franquia, com exceção de 'Velozes e Furiosos 8', lançado em 2017. Por esse motivo, durante o novo material, Vin Diesel brincou que interpretou o irmão de Jordana por mais da metade da vida da atriz. A atriz reagiu ao comentário dizendo: ““Sim, isso é loucura”.
Também participam do material de bastidores do relançamento outros nomes ligados à franquia, como a atriz Michelle Rodriguez, o produtor Neal Moritz e Meadow Walker, filha de Paul Walker.
Desde sua estreia, 'Velozes e Furiosos' se tornou uma das franquias mais bem-sucedidas e duradouras do cinema. Um dos momentos mais impactantes da saga aconteceu em 2013, quando Paul Walker morreu, em novembro daquele ano, aos 40 anos, em um acidente de carro enquanto a produção ainda gravava 'Velozes e Furiosos 7'.
Para concluir as cenas pendentes do ator, a produção recorreu a efeitos visuais e à participação de seus irmãos, Cody e Caleb Walker, que serviram como dublês para finalizar as sequências de Brian O'Conner. Lançado em 2015, o filme terminou com uma homenagem a Paul Walker ao som de 'See You Again', do rapper Wiz Khalifa com participação do cantor Charlie Puth.