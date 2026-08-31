Filmes e Séries “Velozes e Furiosos”: 1º filme ganha versão 4K e materiais inéditos de bastidores para celebrar 25 anos O primeiro filme da franquia 'Velozes e Furiosos' completa 25 anos de lançamento em 2026 e, para celebrar a marca, ganhou uma versão remasterizada em 4K Ultra HD. A nova edição foi exibida no Festival de Cannes, em maio, e, segundo a revista People, traz materiais inéditos de bastidores, cenas deletadas e o videoclipe da música 'Furious', de Ja Rule com participação de Vita. Por Flipar

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