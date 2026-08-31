Malik: escolha de Maju Coutinho chama atenção para nomes árabes e seus significados

Entre as personalidades que carregam o nome está Malik Bentalha, ator e humorista francês de origem argelina. Veja outros nomes árabes que são populares em seus países de origem e personalidades que têm os nomes.
Omar, também grafado Umar, é associado a ideias como vida longa e prosperidade. Um dos mais famosos foi o ator egípcio Omar Sharif, estrela de Doutor Jivago e Lawrence da Arábia.
Amir significa “príncipe”, “comandante” ou “líder” e está relacionado ao título de emir. O cantor franco-israelense Amir Haddad, conhecido simplesmente como Amir, é um dos famosos com o nome.
Karim tem significados como “generoso”, “nobre” e “honrado”. Um dos portadores mais conhecidos é o jogador francês Karim Benzema, de família argelina e vencedor da Bola de Ouro em 2022.
Zayn, também escrito Zain, está associado a “beleza”, “graça” e “ornamento”. O cantor britânico Zayn Malik, que ganhou fama mundial no grupo One Direction, ajudou a popularizar o nome internacionalmente.
Ali significa “elevado”, “nobre” ou “sublime” e possui grande importância na tradição islâmica. O boxeador Muhammad Ali, nascido Cassius Clay, adotou o nome após sua conversão ao Islã.
Hassan, também grafado Hasan, pode ser traduzido como “belo”, “bom” ou “virtuoso”. Entre os famosos com esse nome está Hassan Whiteside, jogador norte-americano que atuou por várias equipes da NBA.
Samir está ligado à ideia de um companheiro com quem se conversa durante a noite. Um nome conhecido no mundo árabe é Samir Ghanem (1937–2021), popular ator, cantor e comediante egípcio, com longa carreira no cinema, teatro e televisão.
Rami significa “arqueiro” ou “aquele que lança” e é encontrado em diferentes países árabes. Um dos exemplos mais famosos é o ator Rami Malek, filho de egípcios e vencedor do Oscar por Bohemian Rhapsody.
Tariq, também grafado Tarek, significa originalmente “aquele que bate à porta durante a noite”. Um famoso com o nome é o jogador ganês Tariq Lamptey, nascido na Inglaterra e com passagem pelo futebol inglês.