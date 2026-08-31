Estilo de Vida A história do perfume: aromas que atravessam os séculos Quem não gosta de um delicioso cheiro de perfume? Mas.. de onde surgiu e qual a história dos perfumes? Saiba, então, sua origem, sua importância no Brasil, e muito mais destes produtos, geralmente ligados à ideia de prestígio. Por Flipar

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