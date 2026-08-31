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Guilherme Briggs: conheça 20 personagens marcantes que ganharam sua voz

A dublagem de filmes e desenhos animados é um trabalho que revela talentos especiais. No Brasil, um dos grandes nomes é Guilherme Briggs. É dele a interpretação de personagens icônicos como Superman e Buzz Lightyear.

Por Flipar
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Nascido em 25 de julho de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, Briggs conquistou, com sua versatilidade e carisma, o posto de uma referência no mundo da dublagem . E ele também atua como diretor na área. Veja agora 20 personagens muito famosos e populares dublados por Guilherme Briggs.

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Buzz Lightyear - Patrulheiro espacial corajoso e leal da franquia Toy Story, conhecido pelo bordão “Ao infinito e além!”. Confiante, ele aprende o valor da amizade e da cooperação ao lado de Woody e dos demais brinquedos.

Reprodução/ Toy Story

Cosmo - Um dos padrinhos mÃ¡gicos de Timmy Turner na sÃ©rie Os Padrinhos MÃ¡gicos, conhecido por sua personalidade atrapalhada e ingÃªnua. Mesmo causando confusÃµes constantes com seus feitiÃ§os, ele Ã© carinhoso e leal, trazendo humor Ã s aventuras do desenho.

ReproduÃ§Ã£o/ Os Padrinhos MÃ¡gicos

O Rei Julien - Lêmure carismático da franquia Madagascar, famoso por sua dança e pelo lema “eu gosto de mexer, mexer”. Vaidoso e extravagante, adora ser o centro das atenções, mas também mostra coragem quando precisa proteger seu reino.

Reprodução/ Madagascar

Ele - Um dos principais vilões de As Meninas Superpoderosas, caracterizado por sua aparência andrógina e diabólica. Manipulador e cruel, combina delicadeza com maldade, sendo uma das ameaças mais temidas pelas heroínas de Townsville.

Reprodução/ Meninas Superpoderosas

Freakazoid - Herói excêntrico da série animada Freakazoid!, criado pelos estúdios de Steven Spielberg nos anos 90. Com humor nonsense e comportamento imprevisível, ele combate vilões enquanto faz piadas e quebra a quarta parede.

Reprodução/ Freakazoid!

Superman - Super-herói mais icônico da DC Comics, vindo do planeta Krypton e vivendo na Terra como Clark Kent. Com poderes como voo, superforça e visão de calor, ele simboliza justiça, esperança e a luta pelo bem da humanidade.

depositphotos.com / vk_studio

Barry B. Benson - Abelha protagonista de Bee Movie, que questiona seu papel na colmeia após terminar os estudos. Curioso e idealista, ele desafia as regras do mundo humano ao processar a indústria do mel e lutar pela liberdade das abelhas.

Reprodução/ Bee Movie

Kronk - Ajudante atrapalhado de Yzma em A Nova Onda do Imperador, lembrado por sua ingenuidade e bondade. Apesar de servir a vilã, tem um coração puro, adora cozinhar e conversar com seu “anjinho e diabinho” da consciência.

Reprodução/ A Nova Onda do Imperador

Samurai Jack - Guerreiro criado por Genndy Tartakovsky, que viaja no tempo após ser lançado ao futuro pelo vilão Aku. Com sua espada mística, busca retornar ao passado para derrotar Aku e restaurar a paz, enfrentando desafios épicos pelo caminho.

Reprodução/ Samurai Jack

Radamanthys de Wyvern - Um dos três Juízes do Inferno em Os Cavaleiros do Zodíaco, subordinado direto de Hades. É conhecido por sua força brutal, lealdade ao deus do submundo e por batalhas marcantes contra os Cavaleiros de Atena.

Reprodução/ Cavaleiros do Zodíaco

Don Aço - Robô poderoso da animação brasileira Os Robôs, conhecido por sua força e resistência quase inabaláveis. Apesar da aparência intimidadora, costuma mostrar lealdade e espírito de equipe nas aventuras com os demais personagens.

Reprodução/ Os Robôs

Tarzan - Menino criado por gorilas após perder os pais na selva africana. Ágil, corajoso e curioso, ele cresce em harmonia com a natureza e descobre sua identidade ao conhecer Jane e outros humanos.

Reprodução/ Tarzan

Bruce - Tubarão branco de Procurando Nemo, líder do grupo que tenta provar que “peixes são amigos, não comida”. Apesar da aparência assustadora, tem bom coração, mas sua natureza predatória às vezes atrapalha seus esforços de amizade.

Reprodução/ Procurando Nemo

Otis - Vaca protagonista de O Segredo dos Animais, conhecido por seu espírito brincalhão e despreocupado. Com o tempo, precisa assumir responsabilidades para proteger a fazenda, mostrando coragem e liderança ao lado dos amigos.

Keihinike/Wikimedia Commons

Mewtwo - Um Pokémon lendário criado em laboratório a partir do DNA de Mew, tornando-se uma versão ainda mais poderosa. Inteligente e solitário, questiona sua própria existência e busca um propósito, sendo um dos personagens mais complexos da franquia.

Reprodução/ Pokémon

Nigel é a cacatua vilã dos filmes Rio, ressentida por ter perdido a fama que tinha como astro da TV. Cruel e vingativo, usa sua inteligência para capturar aves raras, sendo o grande antagonista de Blu e Jade.

Reprodução/ Rio

Groxo - Um mutante dos X-Men conhecido por sua língua comprida, agilidade e aparência peculiar. Geralmente aliado à Irmandade de Mutantes, ele mistura covardia e humor, servindo tanto como ameaça quanto alívio cômico.

Reprodução/ X-Men

Miss Piggy - Diva dos Muppets, uma porquinha glamourosa conhecida por sua vaidade, charme e temperamento explosivo. Apaixonada por Kermit, mistura romance e comédia, sendo uma das figuras mais icônicas e carismáticas do grupo.

Reprodução/ Os Muppets

Slim - Inseto graveto de Vida de Inseto, caracterizado por sua aparência magra e desengonçada. Apesar de parecer frágil, é um artista dedicado do circo e mostra coragem ao ajudar na luta contra os gafanhotos.

Reprodução/ Vida de Inseto

Daggett - Um dos irmãos castores da animação Os Castores Pirados (The Angry Beavers), exibida pela Nickelodeon. Impulsivo e enérgico, vive se metendo em confusões, contrastando com o jeito mais calmo de seu irmão Norbert.

Reprodução/ Os Castores Pirados

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