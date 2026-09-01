Elisa Annenberg-Paglia publica foto com namorada e recebe comentários de Sandra Annenberg e Lucas Jagger

Quem também comentou na publicação foi Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger e amigo próximo de Elisa, que chamou as duas de “casal favorito”. Os dois estudaram na Universidade de Nova York, e Elisa já chamou Lucas de seu melhor amigo em uma homenagem publicada nas redes sociais.
Já a relação entre Elisa e Karlie, que tem formação em teatro e canto e integra o circuito cultural de Nova York, tornou-se pública em julho de 2025. Na ocasião, Elisa publicou um vídeo no qual aparece distraída em uma rua de Nova York até ser surpreendida por Karlie, que se aproxima e a beija.
Desde então, Elisa e KJ, como Karlie é conhecida, passaram a compartilhar nas redes sociais alguns momentos juntas, entre eles uma sessão de cinema em Nova York e a comemoração do aniversário de Elisa, que reuniu familiares e amigos, como Lucas Jagger.
Aliás, Elisa mantém uma relação próxima com os pais, apesar de viver em outro país. Sandra e Ernesto costumam visitar a filha e registros de alguns encontros são compartilhados nas redes sociais. Eles também já apareceram com Karlie em momentos familiares.
Nascida em 2003, Elisa vive em Nova York e também é atriz. Filha única dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, ela nasceu em São Paulo e começou a estudar teatro durante a adolescência. Em 2021, decidiu deixar o Brasil para continuar sua formação nos Estados Unidos.
Elisa se formou em Artes Cênicas pela Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, em maio de 2025. O curso teve habilitação em Produção, área que complementa sua experiência no setor artístico. Após a graduação, ela decidiu permanecer nos Estados Unidos e estabelecer sua vida profissional no país.
Além do trabalho artístico, Elisa também trabalha como criadora de conteúdo para as redes sociais. No Instagram, tem cerca de 161 mil seguidores e publica imagens de sua rotina profissional e pessoal. A jovem, no entanto, mantém uma exposição mais reservada quando o assunto envolve sua vida familiar.