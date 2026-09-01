Em show, David Byrne protesta contra política migratória de Trump

Após o fim do Talking Heads, no início dos anos 1990, Byrne ampliou ainda mais sua atuação como artista solo. Ele lançou discos influenciados por ritmos latino-americanos e africanos, além de desenvolver trabalhos em cinema, teatro e artes visuais. Também se destacou como compositor de trilhas, incluindo a música de “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci, trabalho que lhe rendeu o Oscar de melhor trilha sonora. A criação da Luaka Bop reforçou ainda sua atuação na divulgação de artistas de