Simone Mendes comenta sobre projeto solo de Simaria

Simaria anunciou no começo de agosto de 2026 a gravação de seu primeiro álbum solo audiovisual no dia 12 de setembro, na Vibra São Paulo. O projeto marca o retorno da cantora aos palcos após quatro anos afastada e abre uma nova etapa em sua carreira musical.
Para Simone, esse momento representa a possibilidade de as duas irmãs seguirem caminhos próprios dentro do sertanejo. 'Eu acho que o diferencial da dupla é isso. Acho que a Simone Mendes encontrou o caminho da Simone Mendes e a minha irmã vem com a característica dela, do jeitinho que ela gosta', explicou.
Simone também declarou que, mesmo depois da separação da dupla Simone e Simaria, ela segue torcendo pelo sucesso da irmã: 'A gente que é família tem que torcer. E ela está voltando com tudo, vai gravar o DVD dela. A gente está na torcida e vai ser lindo, vai ser lindo. O Brasil está esperando ela também', declarou a cantora.
As irmãs nasceram em Uibaí, no interior da Bahia, filhas de um garimpeiro e de uma lavadeira. Simaria foi selecionada em 1996 para integrar a banda do cantor Frank Aguiar como backing vocal ainda adolescente, e Simone entrou para o mesmo grupo em 1998. Em 2004, as duas lançaram o primeiro trabalho em dupla, mas o projeto não foi para frente.
Em 2007, elas deixaram os vocais de apoio de Frank Aguiar e entraram na banda Forró do Muído, e conquistaram sucesso regional. A grande virada veio apenas em 2012, quando apostaram de novo na dupla e lançaram 'Quando o Mel É Bom', que alcançou a 14ª posição na Billboard Brasil Hot 100 e '126 Cabides', que chegou ao topo das paradas nacionais.
A partir daí, foi só sucesso, “As Coleguinhas”, como ficaram conhecidas, emplacaram vários sucessos e até foram técnicas do “The Voice Brasil”, na TV Globo, mas em 2022, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em meio a discussões públicas, rumores de brigas e especulações. O comunicado oficial da época informou que Simaria se afastaria 'temporariamente dos palcos' para cuidar dos filhos e de sua condição vocal.
Desde então, Simone apostou na carreira solo. Seu primeiro single, 'Erro Gostoso', ultrapassou 40 milhões de acessos somados entre YouTube e Spotify em março daquele ano. Depois, lançou várias músicas de sucesso, como “P do Pecado”, com o grupo Menos é Mais, que foi uma das músicas mais ouvidas do país em 2025.