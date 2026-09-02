Simone Mendes comenta sobre projeto solo de Simaria

Simone também declarou que, mesmo depois da separação da dupla Simone e Simaria, ela segue torcendo pelo sucesso da irmã: 'A gente que é família tem que torcer. E ela está voltando com tudo, vai gravar o DVD dela. A gente está na torcida e vai ser lindo, vai ser lindo. O Brasil está esperando ela também', declarou a cantora.