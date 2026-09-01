‘Mulher-Hulk’: conheça Nataliya Kuznetsova, fisiculturista russa conhecida como a mulher mais musculosa do mundo

Em 2007 e 2008, venceu o Baykal Grand Prix e, nos anos seguintes, acumulou títulos e recordes em diferentes modalidades. Em 2014, conquistou campeonatos de armlifting e powerlifting, além de marcas importantes no supino. No ano seguinte, ganhou a Copa do Leste Europeu e estabeleceu um recorde ao erguer 240 quilos no 'levantamento terra'!
Um dos momentos mais importantes de sua trajetória ocorreu em 2018, quando venceu a categoria feminina de fisiculturismo amador no IFBB WOS Romania Muscle Fest e obteve o cartão profissional da organização. Em 2019, participou da versão profissional da competição e terminou na segunda colocação.
Conhecida pelo apelido “Amazonka”, Kuznetsova passou a chamar atenção também fora do universo esportivo por causa de sua musculatura extremamente desenvolvida. Ela é frequentemente descrita pela imprensa especializada como 'a mulher mais musculosa do mundo'.
Além das competições, a atleta construiu uma grande presença nas redes sociais, onde publica conteúdos relacionados a treinamento, força e fisiculturismo. Seu perfil no Instagram em setembro de 2026 reúne mais de 1,3 milhão de seguidores.
Ao longo dos anos, sua transformação física, seus resultados em provas de força e sua exposição nas redes sociais fizeram dela uma personalidade conhecida mundialmente no segmento. Além disso, a atleta também ajudou a ampliar o debate sobre o fisiculturismo feminino e sobre os diferentes padrões de corpo presentes na modalidade.