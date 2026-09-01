Pastrami: conheça a carne que virou símbolo das delicatessens de Nova York

O pastrami está ligado a antigas técnicas de conservação de carnes praticadas na Europa Oriental. Preparações semelhantes eram comuns especialmente na Romênia, onde carnes eram salgadas, condimentadas e defumadas para aumentar sua durabilidade. A tradição acompanhou imigrantes que partiram para os Estados Unidos.
No fim do século XIX e início do XX, o pastrami ganhou espaço nas delicatessens mantidas por imigrantes judeus em cidades americanas. Nova York se tornou especialmente associada ao alimento. Com o tempo, os grandes sanduíches recheados de carne passaram a fazer parte da cultura gastronômica da cidade.
Antes de chegar à defumação, a carne passa por um processo de cura, normalmente em uma salmoura com sal e outros ingredientes. Ela pode permanecer nessa mistura durante vários dias. Além de contribuir para a conservação, essa etapa modifica a textura e ajuda a desenvolver o sabor característico.
Depois da cura, a carne recebe uma mistura de especiarias antes de ser defumada. Pimenta-do-reino e sementes de coentro estão entre os temperos mais tradicionais, acompanhados frequentemente de alho e outros condimentos. Essa cobertura forma a crosta escura característica do pastrami. Defumação e cozimento dão
O pastrami é defumado lentamente, processo que acrescenta sabor e aroma à carne. Depois, pode passar por cozimento a vapor ou outra forma de aquecimento lento para ficar ainda mais macio. Quando pronto, costuma ser cortado em fatias finas antes de ser servido.
Uma das maneiras mais famosas de consumir pastrami é entre duas fatias de pão de centeio, acompanhado de mostarda. O sanduíche tornou-se um clássico das delicatessens nova-iorquinas. Algumas versões são conhecidas pela quantidade generosa de carne empilhada entre as fatias de pão.
Embora os dois sejam carnes bovinas curadas e possam usar cortes semelhantes, o preparo não é igual. O pastrami recebe uma crosta de especiarias e tradicionalmente passa pela defumação, enquanto o corned beef costuma ser cozido depois da cura. Já o roast beef é assado e normalmente não passa por cura.
Suculento, macio e cheio de sabor, o pastrami conquistou admiradores pela combinação entre carne, especiarias e defumação. Servido ainda quente e em fatias generosas, transforma um simples sanduíche em uma experiência marcante. Para quem aprecia sabores intensos, é daqueles pratos que dão vontade de repetir.