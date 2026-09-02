Entretenimento Zeca Veloso se casa e recebe homenagem dos pais Caetano e Paula Lavigne Zeca Veloso, filho do cantor Caetano Veloso e da empresária Paula Lavigne, se casou com Mariana Fernandes no último fim de semana de agosto de 2026, em uma cerimônia íntima realizada no Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares e foi conduzido por um pastor, respeitando a fé evangélica de Zeca. Um quarteto de cordas ficou responsável pela trilha sonora da celebração. Os pais do noivo compartilharam registros do casamento nas redes sociais e relataram a emoção de acompanhar a união do filho. Por Flipar

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