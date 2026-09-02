Zeca Veloso se casa e recebe homenagem dos pais Caetano e Paula Lavigne

“Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas”, escreveram. Na publicação, Caetano e Paula também destacaram a música da cerimônia e desejaram felicidade ao casal: “Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz”.
Zeca Veloso nasceu no Rio de Janeiro em 7 de março de 1992. Um dos dois filhos do casal Paula Lavigne e Caetano Veloso, desde a infância ele manteve contato próximo com a música, assim como os irmãos Tom Veloso e Moreno Veloso (este filho de Caetano com Andréa Gadelha). Ainda criança, estudou piano e também teve contato com o violão.
Entre suas influências estão o soul norte-americano e a disco music, referências que contribuíram para a construção de uma identidade vocal própria. Zeca também desenvolveu uma maneira particular de cantar em falsete, recurso que se tornou uma de suas principais características.
A projeção pública veio em 2017, quando Zeca participou ao lado do pai e dos irmãos Moreno e Tom Veloso da turnê Ofertório. O projeto reuniu pela primeira vez os quatro músicos em um espetáculo dedicado à trajetória familiar e à música.
No contexto da turnê, Zeca apresentou “Todo Homem”, composição própria que rapidamente chamou atenção. A música integrou o repertório dos shows e, posteriormente, foi lançada em registro audiovisual e no álbum “Ofertório”, lançado em 2018.
A canção acabou se tornando o principal cartão de visitas de Zeca como compositor e intérprete. Apresentada ao lado de Caetano, Moreno e Tom, evidenciou uma sonoridade diferente daquela associada diretamente ao trabalho do pai. A repercussão da composição também contribuiu para que Zeca começasse a construir uma trajetória individual na música. A experiência com a família, além disso, proporcionou seus primeiros grandes palcos e ampliou sua exposição diante do público.
Em 2025, Zeca lançou “Boas Novas”, seu primeiro álbum solo, pela Sony Music. O trabalho consolidou uma etapa mais autoral de sua carreira e reuniu composições que refletem sua relação com a espiritualidade e diferentes referências musicais. O disco contou com arranjos de nomes como Jaques Morelenbaum, Mário Adnet, Pretinho da Serrinha e Marlon Sette. Em entrevistas sobre o álbum, o artista também destacou a influência do ambiente familiar, mas ressaltou que cada um dos filhos de Caetano encontro