Lisa Kudrow revela o único pedido dos fãs de “Friends” que evita atender

A música foi cantada pela primeira vez por Phoebe no sexto episódio da segunda temporada de “Friends” e nasceu de uma ideia coletiva dos roteiristas da série. A letra foi desenvolvida de forma colaborativa na sala dos roteiristas, enquanto a melodia foi criada por Kudrow com a colaboração da cantora Chrissie Hynde, da banda The Pretenders.
Apesar da popularidade da canção, a atriz afirmou que não costuma aceitar cantar “Smelly Cat” quando é abordada pelo público e recebe esse tipo de pedido. Uma das poucas ocasiões em que voltou a interpretá-la foi em 2015, durante um show de Taylor Swift. Ela também cantou a música no especial “Friends: A Reunião”, da HBO Max, ao lado de Lady Gaga, em 2021.
Kudrow também esclareceu que não guarda queixas do período em que trabalhou em “Friends”. A atriz afirmou que sua primeira reação é dizer que não tem nenhuma reclamação sobre a série ou sobre qualquer aspecto relacionado à produção. Ela destacou ainda que a relação entre os integrantes do elenco original sempre foi genuína.
A atriz disse que as longas jornadas de trabalho, que chegavam a 20 horas, contribuíram para fortalecer a amizade entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Segundo Kudrow, eles aproveitavam qualquer tempo livre no set para ficarem juntos e, inclusive, jogavam pôquer enquanto aguardavam os ensaios.
Kudrow também contou que reassistir aos episódios da série se tornou uma forma de conforto após a morte de Perry, intérprete de Chandler Bing. O ator morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, e foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles. As investigações apontaram os efeitos agudos da cetamina como causa da morte. Perry havia falado abertamente, inclusive em seu livro de memórias, sobre décadas de luta contra o vício em álcool e opioides.
“Friends” teve dez temporadas e 236 episódios, exibidos pela NBC entre 1994 e 2004. A série acompanhou Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani e Phoebe Buffay, seis jovens unidos por laços familiares, românticos e, principalmente, pela amizade, enquanto tentam viver em Nova York.
A produção se tornou um dos maiores fenômenos da televisão americana e se manteve entre os programas mais assistidos dos Estados Unidos ao longo de toda sua exibição. O elenco principal chegou a receber, nas últimas temporadas, salários recordes por episódio. Mesmo após o fim, 'Friends' seguiu popular em reprises e, depois, em plataformas de streaming.