Lisa Kudrow revela o único pedido dos fãs de “Friends” que evita atender

Kudrow também contou que reassistir aos episódios da série se tornou uma forma de conforto após a morte de Perry, intérprete de Chandler Bing. O ator morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, e foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles. As investigações apontaram os efeitos agudos da cetamina como causa da morte. Perry havia falado abertamente, inclusive em seu livro de memórias, sobre décadas de luta contra o vício em álcool e opioides.