Celebridades e TV

Pioneiro da TV Globo, Gracindo Jr. morre aos 83 anos e deixa legado de mais de 50 anos; relembre seus trabalhos marcantes

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, em 21 de maio de 1943, no Rio, ele chegou a cursar psicologia, mas escolheu seguir os passos do pai, Paulo Gracindo, e dedicar-se à carreira artística. Aos 15 anos, conseguiu uma oportunidade na Rádio Nacional, onde trabalhou como ator, redator e disc-jóquei.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

Como ator, Gracindo Jr. também trabalhou em novelas da Rede Record, como 'Louca Paixão', de 1999, 'Cidadão Brasileiro', de 2006, 'Rei Davi', quando viveu o Rei Saul em 2012, e 'Plano Alto', exibida em 2014. Na Rede Manchete, formou par romântico com Maitê Proença em 'A Marquesa de Santos' (foto), de 1984.

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Um de seus últimos trabalhos na TV foi na 3ª temporada da série 'Magnífica 70', exibida em 2018 pela HBO Brasil. No cinema, participou de vários filmes como 'Os Homens Que Eu Tive', de 1980, e 'A Hora Marcada, de 2000. Gracindo Jr. deixa a esposa, Daisy Poli, com quem vivia há mais de 50 anos, e três filhos.

Reprodução/Redes Sociais

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