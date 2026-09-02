Pioneiro da TV Globo, Gracindo Jr. morre aos 83 anos e deixa legado de mais de 50 anos; relembre seus trabalhos marcantes

Um de seus últimos trabalhos na TV foi na 3ª temporada da série 'Magnífica 70', exibida em 2018 pela HBO Brasil. No cinema, participou de vários filmes como 'Os Homens Que Eu Tive', de 1980, e 'A Hora Marcada, de 2000. Gracindo Jr. deixa a esposa, Daisy Poli, com quem vivia há mais de 50 anos, e três filhos.