Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam fim do casamento após sete anos juntos

Scooby afirmou que a separação não foi motivada por traição ou desrespeito. O surfista pediu que o momento fosse respeitado e destacou que pretende preservar a amizade com Cíntia. Os dois também devem manter uma relação de parceria na criação da filha, Aurora, e de respeito nos próximos anos.
A assessoria de imprensa de Cíntia Dicker também confirmou o término do relacionamento em nota oficial enviada à imprensa. O comunicado afirmou que o ciclo dos dois como casal chegou ao fim, mas que o respeito entre eles permanece. A nota informou ainda que Cíntia agradece o carinho recebido e não comentará novas questões particulares sobre o assunto.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker começaram a se relacionar no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte, em 2020. Juntos, eles são pais de Aurora, nascida em 2022. O surfista também é pai de Dom, nascido em 2012, e dos gêmeos Liz e Bem, nascidos em 2015, frutos de seu relacionamento anterior com Luana Piovani.
Pedro Vianna nasceu no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1988. O apelido “Scooby” surgiu ainda na infância, quando amigos diziam que ele se parecia com o cachorro do desenho animado “Scooby-Doo”. O surfista iniciou a carreira profissional aos 11 anos e se tornou um dos principais nomes do surfe de ondas gigantes do mundo.
Scooby ficou conhecido do grande público por conta da sua participação no maior reality show do país. Em 2022, foi um dos participantes do “Big Brother Brasil 22”, da TV Globo, e terminou o confinamento de 95 dias em 5º lugar. Na época, viralizou na internet por causa dos memes sobre sua desatenção.
Scooby volta e meia aparece no noticiário devido ao seu relacionamento conturbado com Luana Piovani, com quem foi casado entre 2013 e 2019. Desde a separação, o ex-casal protagoniza episódios públicos de tensão, principalmente relacionados à divisão do tempo e à criação dos filhos.
Cíntia Dicker é atriz e modelo brasileira, nascida em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. A carreira nas passarelas começou ainda na adolescência, com trabalhos para marcas internacionais como Victoria’s Secret, Gucci e Dolce & Gabbana, além de participações em edições da revista “Sports Illustrated”. Na televisão, Cintia fez participação especial em novelas como “Totalmente Demais” e “Pega Pega”.