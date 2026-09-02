Entretenimento Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam fim do casamento após sete anos juntos Pedro Scooby e Cíntia Dicker confirmaram o fim do casamento. Em declaração à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles, o surfista revelou que os dois estão separados há cerca de dois meses e já não moram juntos. Apesar disso, continuam próximos e mantêm a convivência em família. Nesse período, inclusive, o ex-casal chegou a viajar junto. Por Flipar

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