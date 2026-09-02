Estilo de Vida Gases em excesso: veja o que pode causar e como reduzir o desconforto O acúmulo de gases intestinais é uma queixa comum de muitas pessoas e pode causar grande desconforto no dia a dia. Mesmo sendo natural, o excesso provoca mal-estar e constrangimento em muitas situações sociais. Por Flipar

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