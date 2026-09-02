Momento de distração de Pedro Scooby na ‘Dança dos Famosos’ vira assunto nas redes e gera comentários sobre TDAH

O TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) é uma condição do neurodesenvolvimento que costuma surgir na infância, mas pode permanecer na adolescência e na vida adulta. Ele está relacionado principalmente a dificuldades persistentes de atenção, controle de impulsos e organização, embora a forma como esses sinais aparecem varie bastante de uma pessoa para outra.