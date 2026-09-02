Momento de distração de Pedro Scooby na ‘Dança dos Famosos’ vira assunto nas redes e gera comentários sobre TDAH

Após sua participação no reality, Scooby revelou ter diagnóstico de TDAH e afirmou que não utilizava medicamentos para tratar a condição, informação que voltou a aparecer nas reações ao episódio do programa. Ao jornal O Globo, a psiquiatra Jéssica Martani explicou que lapsos de atenção podem ocorrer com qualquer pessoa e, sozinhos, não são suficientes para indicar TDAH.
Segundo a profissional, o diagnóstico depende da avaliação de um conjunto de características, como dificuldades de atenção, impulsividade, organização e funções executivas, além da frequência desses sinais, da presença deles em diferentes situações e dos efeitos que provocam na rotina.
A especialista ressaltou ainda que o TDAH não significa simplesmente permanecer distraído ou alheio ao ambiente. O transtorno pode se manifestar de maneiras distintas e 'não tem relação com falta de inteligência, interesse ou capacidade de concentração'.
O TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) é uma condição do neurodesenvolvimento que costuma surgir na infância, mas pode permanecer na adolescência e na vida adulta. Ele está relacionado principalmente a dificuldades persistentes de atenção, controle de impulsos e organização, embora a forma como esses sinais aparecem varie bastante de uma pessoa para outra.
O transtorno costuma ser dividido em três apresentações: predominantemente desatenta, quando há maior dificuldade para manter o foco, organizar tarefas e lembrar compromissos; predominantemente hiperativa/impulsiva, marcada por inquietação, dificuldade para esperar e tendência a agir sem pensar; e combinada, quando há características dos dois grupos.
É importante destacar que não existe um exame de sangue ou uma imagem cerebral que, isoladamente, confirme TDAH. O diagnóstico é clínico e deve considerar a história da pessoa, seus sintomas desde a infância, a frequência e a intensidade das características e os impactos provocados no cotidiano.