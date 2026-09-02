Galeria Duomo de Milão: mais de 3.400 estátuas decoram uma das catedrais mais impressionantes do mundo A Catedral de Milão, conhecida como Duomo di Milano, é uma das maiores igrejas góticas do mundo e um dos principais símbolos da cidade. Sua construção começou em 1386 e se estendeu por quase seis séculos. O monumento impressiona pelas milhares de esculturas, pináculos, vitrais e obras de arte que enriquecem sua arquitetura. Por Flipar

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