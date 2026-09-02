Galeria Pequena, mas poderosa: os benefícios da ameixa que muita gente ignora A ameixa, além de saborosa, é versátil e vai além da alimentação. Também aparece em cuidados estéticos, graças às suas propriedades naturais. Proveniente da ameixeira, a fruta é amplamente reconhecida por suas qualidades nutricionais e pelos diversos benefícios que oferece à saúde. Por Flipar

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